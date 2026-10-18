Disney dio a conocer los resultados de un diagnóstico nacional sobre accesibilidad cultural desarrollado por la consultora Youniversal. El estudio, realizado en el marco de la iniciativa Más es más, analizó los obstáculos y las oportunidades que enfrentan las personas con discapacidad para acceder a eventos de entretenimiento en vivo en la Argentina.

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La investigación reveló que el 98% de las personas encuestadas manifestó interés en asistir a propuestas culturales, aunque el 47% afirmó haberse sentido excluido durante alguna experiencia.

El informe advirtió que las dificultades de accesibilidad aparecen en distintas etapas de la experiencia, desde la búsqueda de información y la compra de entradas hasta la asistencia dentro de los espacios culturales.

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Solo el 31% de los participantes encontró información clara de manera anticipada sobre las condiciones de accesibilidad. A su vez, apenas el 19% consideró accesible la plataforma utilizada para adquirir entradas y el 16% constató la presencia de personal capacitado para brindar asistencia.

En cuanto a la infraestructura edilicia, el 69% evaluó positivamente las condiciones del espacio que visitó. Sin embargo, ese resultado contrastó con la valoración general de la accesibilidad de la oferta cultural, que obtuvo un promedio de 3,7 puntos sobre 10.

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Los resultados señalaron que las barreras no se limitan a las condiciones físicas de los establecimientos. La comunicación previa, la disponibilidad de información confiable y la preparación de los equipos de trabajo también inciden en la posibilidad de disfrutar de una actividad cultural.

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En ese sentido, el diagnóstico puso el foco en la necesidad de mejorar la información que reciben los asistentes antes de concurrir a un espectáculo, facilitar los procesos de compra y fortalecer la capacitación del personal.

El estudio impulsado por Disney busca aportar un panorama sobre las experiencias de las personas con discapacidad en el entretenimiento en vivo y visibilizar los obstáculos que todavía dificultan su participación plena en la vida cultural.