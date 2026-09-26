El mercado inmobiliario en 2026 atraviesa una transformación en el perfil de quienes buscan comprar o invertir en propiedades, con un comportamiento cada vez más orientado al análisis financiero, según un informe realizado por Katiuska Serrano para el portal Pórtico 8.

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En este contexto, la decisión de adquisición ya no se centra únicamente en el valor del metro cuadrado o la ubicación, sino que incorpora variables como las formas de financiación, los plazos de entrega, los costos de mantenimiento y la proyección de rentabilidad a largo plazo.

Esta tendencia se verifica tanto en grandes centros urbanos como en plazas turísticas. En la Ciudad de Buenos Aires, los datos del Colegio de Escribanos muestran una retracción del crédito hipotecario: entre enero y agosto de 2026 se registraron 41.583 escrituras, lo que implica una caída del 2,3% respecto de 2025, mientras que las operaciones con hipoteca disminuyeron un 34% interanual.

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En paralelo, el inform detalló que el costo de la construcción medido por CAMARCO acumuló un aumento del 22,2% en lo que va del año, impulsado por la suba de materiales y mano de obra,

Por ejemplo, en destinos como Villa Carlos Paz la dinámica está marcada por la demanda turística y la búsqueda de renta. Con valores de alquiler promedio de $7700 por metro cuadrado según IDECOR 2026 y niveles de ocupación que alcanzan el 95% en temporada alta, la plaza se posiciona como un foco de inversión orientado al retorno, impulsando desarrollos y esquemas de pago más flexibles.

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