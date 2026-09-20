Una docena de excombatientes y familiares de soldados argentinos caídos durante la Guerra de Malvinas viajaron a las islas y protagonizaron un homenaje en el cementerio de Darwin.

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Durante la ceremonia, el grupo desplegó distintas banderas argentinas, entre ellas una con la inscripción “Las Malvinas son argentinas”. Su diseño y tipografía están inspirados en la bandera exhibida por jugadores de la Selección Argentina luego del triunfo frente a Inglaterra en el último Mundial.

La delegación estuvo integrada por representantes de diferentes centros de veteranos y familiares de caídos. Además de mostrar las insignias, los participantes entonaron el Himno Nacional frente a las tumbas de los soldados argentinos.

El viaje también incluyó recorridas por Puerto Argentino y por diferentes sectores de las islas donde tuvieron lugar los combates durante el conflicto del Atlántico Sur de 1982.

Uno de los veteranos que participó de la visita, Ramón Robles, definió el regreso a las islas como un “viaje humanitario” y destacó la importancia que tiene para quienes atravesaron la guerra poder regresar al territorio.

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“Es muy importante venir acá para cerrar esta historia”, expresó Robles.

Por su parte, el excombatiente Eduardo Albornoz recordó las condiciones que atravesaron los jóvenes enviados a combatir. Según relató, en aquel momento muchos tenían apenas un mes desde su incorporación al servicio militar y llegaron a perder entre 14 y 15 kilos durante su permanencia en las islas.

La visita finalizó el viernes, luego de varios días de recorridas y homenajes. La llegada de la bandera utilizada como símbolo por la Selección sumó una nueva imagen a los actos de memoria y reconocimiento a los argentinos que combatieron y murieron durante la guerra de 1982.

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