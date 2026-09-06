Ingresar y circular en auto por la Ciudad de Buenos Aires implica cumplir con una serie de requisitos establecidos por la Ley Nacional de Tránsito y la normativa vigente. Antes de emprender el viaje, es importante comprobar que tanto los papeles como los elementos de seguridad del vehículo estén en regla.

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Entre la documentación que puede ser solicitada durante un control se encuentran la licencia de conducir vigente, la cédula de identificación del automotor, el comprobante del seguro obligatorio y la constancia de la Verificación Técnica Vehicular (VTV) o Revisión Técnica Obligatoria (RTO), según corresponda. El certificado de cobertura del seguro puede presentarse también en formato digital.

El vehículo, además, debe circular con las chapas patentes correctamente colocadas y en condiciones reglamentarias. También debe contar con los elementos de seguridad exigidos, entre ellos matafuegos y balizas portátiles normalizadas.

Otro punto fundamental es el uso del cinturón de seguridad por parte de los ocupantes. En el caso de viajar con chicos, los menores de 10 años deben hacerlo en los asientos traseros, mientras que los menores de 4 años tienen que utilizar un sistema de retención infantil adecuado.

La VTV también forma parte de los requisitos que deben tenerse en cuenta. El Gobierno de la Ciudad recuerda que es obligatorio circular con la verificación al día cuando corresponda de acuerdo con las características y antigüedad del vehículo.

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No contar con la documentación exigida puede derivar en sanciones. Según el tipo de incumplimiento detectado, las autoridades están habilitadas para labrar una multa e incluso disponer la retención del vehículo.

Por este motivo, quienes tengan previsto viajar en auto a la Ciudad de Buenos Aires deben revisar antes de salir la vigencia de la licencia, el seguro, la documentación del rodado y la verificación técnica, además de comprobar que los elementos obligatorios de seguridad se encuentren dentro del vehículo y en condiciones.

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