La práctica viral de “farmear aura” -dinámica en la que dos personas compiten en espacios públicos o redes sociales por demostrar carisma y actitud ante la evaluación del público- reavivó el debate sobre los mecanismos psicológicos que impulsan la necesidad de destacarse socialmente. Según especialistas, el fenómeno responde a la naturaleza social del individuo y a la búsqueda de validación dentro del grupo de pares.

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En este marco, el carisma funciona como un capital simbólico de reconocimiento, orientado a evitar la invisibilidad o el rechazo. La tendencia, lejos de constituir un rasgo patológico en sí mismo, puede interpretarse como una forma contemporánea de interacción y autoexpresión, especialmente en entornos digitales.

Desde el Colegio Oficial de Psicología de Madrid, la especialista Miriam González explicó que la exhibición de “aura” no implica automáticamente una baja autoestima, sino que puede manifestarse como un juego creativo o una expresión saludable de seguridad. No obstante, advirtió que el riesgo aparece cuando la autovaloración depende exclusivamente de la aprobación externa.

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Asimismo, la experta descartó encuadrar estas conductas dentro del narcisismo clínico y remarcó que, durante la adolescencia y la juventud, el grupo de iguales adquiere un rol central en la construcción de la identidad. En ese sentido, estos espacios -presenciales o virtuales- funcionan como ámbitos de socialización, experimentación e improvisación.

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