Por José Luís Primo

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En Ejes de Comunicación, además de auditar, medir y procesar la actualidad, aparecemos con frecuencia como fuente de consulta para conductores, cronistas, productores y analistas de los principales medios y espacios de streaming del país.

Por eso nos propusimos hacer un ejercicio simple: buscar notas y menciones en un período reciente y leerlas una por una, para entender cómo nos ve la prensa cuando no somos nosotros los que estamos escribiendo.

El número fue alto ?57 notas y 74 menciones, con algunas piezas que nos nombran hasta dos o tres veces?, pero lo que más nos llamó la atención no fue la cantidad, sino la variedad. Ejes de Comunicación no aparece siempre de la misma manera: cambia de rol según quién nos cite. Mirados en conjunto, esos cambios terminan dibujando los cinco roles o "nombres" con los que el periodismo apoya su tarea diaria en nuestro trabajo.

CONSULTORA Y FUENTE DE ANÁLISIS DE AGENDA: DATOS DUROS PARA EL AIRE

Periodistas y analistas recurren a nuestros reportes para sustentar con métricas qué temas lideran la agenda y cuánto volumen ocupan en los medios.

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Caso puntual (OLGA): En el periodismo de análisis político y judicial, la medición no puede basarse en especulaciones. Durante sus intervenciones en el canal de streaming OLGA, el periodista Paulo Kablan acudió de manera directa a nuestros informes al aire, destacando: "A partir de los análisis de comunicación [...] que hace la gente de Ejes de Comunicación", utilizando nuestras mediciones para dimensionar y explicar al público el impacto de los casos judiciales más relevantes.

Otros medios: Politicar y diariovoces.com.ar retomaron nuestro trabajo sobre la Marcha Federal Universitaria; CNN Radio se apoyó en nuestro informe sobre el "Plan Colchón"; DiarioNorte.com (Chaco) citó nuestro relevamiento sobre nutrición; y Página/12 tomó nuestras estadísticas de tiempo en pantalla. Asimismo, en iProfesional, diauno.com.ar y fmglaciar.com queda citado José Luis Primo, nuestro presidente, analizando la coyuntura, mientras que portales como martinbecerra.wordpress.com nos identifican directamente como "Consultora Ejes de Comunicación".

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El informe de Ejes sobre la Marcha Federal Universitaria registró 4.590 noticias, presencia en 1.000 medios y una audiencia estimada de 43,2 millones de personas.

SOPORTE DE PRODUCCIÓN, TAQUIGRAFÍA Y AUDITORÍA EN VIVO

Detrás de cada programa de radio, televisión o streaming, hay un trabajo intensivo de producción que requiere revisar archivos, seguir la evolución de agendas en tiempo real y desgranar horas de material audiovisual.

América TV: En transmisiones en vivo de señales informativas como América TV, comunicadores y conductores han reconocido abiertamente nuestra labor: "Les agradezco a Ejes de Comunicación, porque su servicio de monitoreo me ayuda a estar siempre bien informado/a".

Streaming y Radio: En el universo del streaming y la radio digital, productores y conductores en plataformas como Bondi mencionan de manera directa el trabajo de seguimiento y desgrabación de nuestro equipo para estructurar sus paneles de debate.

Presencia en el dial: Esta labor nos sitúa de forma constante en las mesas de trabajo de CNN Radio (donde incluso nos han nombrado con minúscula, como "consultora de ejes de comunicación"), Radio Con Vos y Radio Rivadavia.

AGENCIA DE NOTICIAS EN REDES SOCIALES

Esta fue una de las sorpresas más interesantes del relevamiento. Medios de distintos puntos del país comenzaron a tomar lo publicado en nuestras plataformas oficiales de redes sociales (@ejesdecom en X e Instagram) para convertirlo directamente en noticia. No hubo comunicado de prensa ni informe formal enviado por correo: hubo un posteo que, para los redactores, funcionó como fuente periodística en sí misma. Trece medios ?entre ellos LosAndes.com.ar, elpais.com.uy, LMNeuquen.com, Elonce.com, ANroca.com.ar, canal12web.com, Noticiasurbanas.com.ar, ElCordillerano.com.ar, Notife.com y codigobaires.com.ar? sustentaron artículos a partir de nuestras publicaciones.

El relevamiento abarca notas y transcripciones publicadas entre octubre de 2024 y julio de 2026, un arco de casi dos años de menciones sostenidas.

CRÉDITO DE IMAGEN Y ARCHIVO GRÁFICO

Es el uso más habitual y, a la vez, el más discreto. El clásico "Fuente: Ejes de Comunicación" al pie de una fotografía o captura es la forma en que aparecemos con mayor frecuencia (presente en dieciséis notas del relevamiento, encabezadas por PeriodismoVivo.com.ar, además de medios regionales como mendoza.puntoapunto.com.ar y nuestro propio portal).

MENCIONES INSTITUCIONALES Y DE TRAYECTORIA

Por último, un uso más marginal pero que completa la fotografía: notas en portales como noticias.mitelefe.com, Parati.com.ar, elnoticierodigital.com.ar y salta.mitelefe.com nos nombran al hacer referencia a trayectorias profesionales de exintegrantes de nuestro equipo. Es un recordatorio de cómo la marca y la cultura de trabajo de la empresa circulan y dejan huella en el medio.

CINCO ROLES, UNA SOLA TAREA

Mirado en conjunto, este relevamiento deja una conclusión clara: en más de una década de trabajo, Ejes de Comunicación dejó de ser solamente un proveedor de servicios de auditoría para integrarse al proceso mismo por el que se produce una noticia en la Argentina.

A veces es la fuente de una imagen; a veces, la voz de un informe; a veces, la mano detrás de una transcripción en vivo; y a veces, un posteo que un periodista decide convertir en tapa.