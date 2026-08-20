Según se informó, el cambio puede observarse en el calendario y en comunicaciones oficiales del Ejecutivo. Sin embargo, hasta el momento no existe una modificación legislativa que haya cambiado formalmente el nombre de la fecha.

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La denominación “Día del Respeto a la Diversidad Cultural” fue adoptada durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner con el objetivo de reemplazar el concepto de “raza” y promover una mirada vinculada al reconocimiento de los pueblos originarios y la diversidad cultural.

La decisión se conoce después de que el Gobierno también volviera a utilizar recientemente la expresión “Día del Niño”, en lugar de “Día de las Infancias”, nombre que había comenzado a emplearse oficialmente en 2020.

Más allá de la discusión por su denominación, el 12 de octubre será feriado nacional y en 2026 caerá lunes, por lo que habrá un fin de semana largo de tres días, desde el sábado 10 hasta el lunes 12.

Después quedarán otros tres fines de semana largos durante el año: del 21 al 23 de noviembre; del 5 al 8 de diciembre, por el día no laborable con fines turísticos y la Inmaculada Concepción; y del 25 al 27 de diciembre, por Navidad.

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