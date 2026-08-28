Abel Pintos volvió a captar la atención del público con “Ibuprofeno”, su nuevo single. Según el relevamiento de videos más populares de YouTube correspondiente a este viernes 28 de agosto, el videoclip del artista apareció en el primer lugar general de Argentina, por encima de otros contenidos que se encuentran entre las principales tendencias de la plataforma.

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La canción fue lanzada esta semana y tiene una duración de poco más de tres minutos. En esta nueva producción, Pintos vuelve a una faceta introspectiva y pone el foco en la pérdida de ciertas sensaciones asociadas a la infancia, como la inocencia, la capacidad de sorprenderse y la posibilidad de vivir plenamente el presente. La pregunta que atraviesa el tema es sencilla pero profunda: “¿Cómo será vivir sin miedo?”.

“Ibuprofeno” llegó acompañado por un videoclip dirigido por Niko Sedano, protagonizado por Abel junto a los músicos que lo acompañan en sus presentaciones. La producción fue filmada durante una única jornada y está realizada completamente en blanco y negro, una decisión estética que busca representar la tensión entre el mundo interior, las emociones y la tendencia a buscar bienestar en cuestiones externas o materiales.

El rápido ascenso del video resulta especialmente significativo porque se produjo prácticamente en simultáneo con el estreno. En el mismo relevamiento, “Pa’ Él”, de Los Ángeles Azules y TINI, figuraba como la canción número uno dentro de la categoría música en Argentina, mientras que “Ibuprofeno” encabezaba la clasificación general de videos.

Con este lanzamiento, Pintos suma una nueva etapa a su repertorio y vuelve a combinar una canción de fuerte contenido emocional con una propuesta visual definida. “Ibuprofeno” ya está disponible en las plataformas digitales, mientras su videoclip comenzó su recorrido con una fuerte respuesta del público argentino.

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