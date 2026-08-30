Investigadores del CONICET y del INTA desarrollaron AgroENSO, una aplicación web interactiva, gratuita y de acceso libre que permite estimar el impacto del fenómeno El Niño-Oscilación del Sur (ENOS) sobre los principales cultivos extensivos del país, de cara a la campaña agrícola 2026/27. La herramienta sistematiza 35 años de datos climáticos y de rendimiento, constituyéndose como un insumo estratégico para la planificación productiva.

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El proyecto fue liderado por el investigador del CONICET Juan Pablo Monzón, con la colaboración de Fernando Aramburu Merlos y Jorge Luis Mercau, del INTA. La plataforma integra información climática con datos oficiales de rendimiento de maíz, soja de primera y de segunda, trigo, cebada y girasol, corregidos por tendencia tecnológica para permitir comparaciones entre campañas.

“El objetivo de AgroENSO es visualizar los rendimientos reales de diferentes cultivos corregidos por su tendencia tecnológica, de forma que podamos verlos en función del fenómeno de El Niño”, explicó Monzón, investigador de la Facultad de Ciencias Agrarias de la UNMdP.

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En cuanto al contexto climático, el Servicio Meteorológico Nacional estima una probabilidad cercana al 100% de continuidad de la fase El Niño durante agosto, septiembre y octubre, mientras que la NOAA prevé un fortalecimiento del fenómeno hacia el último trimestre del año. En este escenario, la herramienta permite identificar la variabilidad regional en la respuesta de los cultivos.

A nivel nacional, el impacto de El Niño se observa principalmente en maíz y soja, mientras que trigo, cebada y girasol no presentan una señal significativa. Sin embargo, existen diferencias territoriales marcadas: el 33% de los departamentos agrícolas muestra una señal relevante en maíz, siendo Entre Ríos la provincia más sensible, con desvíos promedio de +17,1% y picos de hasta +28% en distritos como Villaguay y Tala, mientras que en zonas del sudeste bonaerense, NOA y NEA la incidencia es menor o nula.

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Además de los promedios, la herramienta permite analizar la frecuencia de campañas favorables: de las 12 campañas El Niño registradas, el maíz nacional superó su rendimiento medio en 10 oportunidades y la soja de primera en 11. En contraste, durante 14 campañas La Niña, el maíz solo superó el promedio en dos ocasiones.

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“Lo que permite esta herramienta es poner en números cuál puede ser el impacto de El Niño en cada región del país”, señaló Monzón. Los desarrolladores subrayaron que AgroENSO debe complementarse con información específica de cada lote, como tipo de suelo, disponibilidad de agua y dinámica de napas, para optimizar la toma de decisiones productivas, incluyendo la planificación de siembras, la logística en zonas inundables y la identificación de áreas con menor influencia climática.

“AgroENSO nos permite cuantificar el efecto del fenómeno de El Niño a nivel lote, siempre en combinación con otras mediciones del productor”, concluyó Monzón. La aplicación puede consultarse de manera libre a través de la web www.agroenso.netlify.app.

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