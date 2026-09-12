Casi dos siglos después de uno de los episodios centrales que marcó a la historia argentina, un documento permitió reconstruir cómo fue el momento en que llegó a Tucumán la noticia de que las “Islas Malvinas” habían sido usurpadas por los ingleses. Se trata de un registro del año 1833 enviado por el entonces gobernador de Buenos Aires, Juan Ramón Balcarce, al gobernador tucumano Alejandro Heredia.

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El equipo del Archivo Histórico de la Provincia, fue la que encontró esta escritura histórica mientras trabajaba en la conservación del patrimonio documental.

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El documento está compuesto por cuatro hojas y describe con exactitud cómo se sucedieron los acontecimientos a partir del 2 de enero de 1833. Su contenido permite conocer de qué manera fue comunicado lo ocurrido en las islas a las autoridades de la época.

Para el Archivo Histórico, la recuperación de este material forma parte de una tarea cotidiana que busca preservar documentos relevantes para la historia provincial y nacional y, al mismo tiempo, ponerlos a disposición de la comunidad.

El hallazgo fue dado a conocer en el marco de un ciclo de conferencias organizado por la institución que conmemora los 60 años del cierre de los ingenios azucareros durante la dictadura de Juan Carlos Onganía.

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