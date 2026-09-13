Un hallazgo de científicos del CONICET puso el foco en una estrategia experimental para reducir la supervivencia del mosquito Aedes aegypti y, con eso, limitar la transmisión de dengue, Zika, chikungunya y fiebre amarilla.

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El trabajo mostró en el laboratorio que anticuerpos generados en bovinos inmunizados afectaron la vida de las hembras del vector después de alimentarse con sangre

Esta investigación fue desarrollada por equipos del Instituto de Investigaciones Biotecnológicas (IIBIO, CONICET-UNSAM), la Escuela de Bio y Nanotecnologías de la Universidad Nacional de San Martín y otras instituciones. La propuesta en lugar de enfocarse en estrategias que buscan neutralizar directamente a los distintos virus, se concentró en el insecto que los transporta entre personas.

Según explicó Gabriel Briones, investigador del CONICET en el IIBIO y en la Escuela de Bio y Nanotecnologías, la idea es que el hospedador produzca anticuerpos contra proteínas clave para la fisiología del mosquito. “Se trata todavía de una prueba de concepto y no de una vacuna disponible para su aplicación”, subrayó el científico al presentar el alcance del trabajo.

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