Las tradicionales sombrillas podrían comenzar a perder protagonismo frente a una alternativa que viene ganando terreno para disfrutar de la costa: los toldos compactos o canopys playeros, diseñados para brindar mayor comodidad y facilitar tanto el traslado como el armado.

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A diferencia de los modelos convencionales, estas estructuras utilizan una lona o tela tensada sostenida mediante varillas, tensores y distintos sistemas de anclaje. De esta manera, generan una superficie de sombra más amplia y horizontal, especialmente útil para familias o grupos de varias personas.

Una de sus principales características es el sistema utilizado para mantenerlos firmes sobre la arena. Según el diseño, pueden sujetarse mediante estacas o incorporar bolsas que se rellenan con arena y funcionan como contrapeso.

También existen versiones diseñadas para aprovechar la propia brisa de la costa. Entre ellas se encuentran los modelos tipo Shibumi, conformados por una estructura curva y una tela que se eleva con el viento para permanecer extendida.

Otro de sus puntos destacados es la portabilidad. Muchos pueden guardarse dentro de una bolsa compacta y armarse en pocos minutos, lo que permite trasladarlos junto con reposeras, conservadoras y otros elementos sin ocupar demasiado espacio.

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Además de ofrecer cobertura para varias personas, su diseño busca resolver uno de los inconvenientes habituales de las sombrillas: la estabilidad frente al viento. Sin embargo, su resistencia depende del modelo, la intensidad de las ráfagas y, principalmente, de una correcta instalación y fijación sobre la arena.

Con la temporada 2027 cada vez más cerca, estos sistemas aparecen como una opción que combina amplitud, menor peso y facilidad de armado, por lo que podrían verse con mayor frecuencia en los balnearios durante los próximos meses.

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