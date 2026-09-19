Investigadores del Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras (IIMyC, CONICET-UNMDP) describieron formalmente una nueva especie de pez de agua dulce, denominada Cnesterodon pampeanus, tras detectar diferencias morfológicas y genéticas en ejemplares recolectados en arroyos de General Pueyrredon y Mar Chiquita, en el marco de un estudio científico desarrollado en la región pampeana.

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El hallazgo se produjo de manera incidental durante una investigación sobre disruptores endocrinos, cuando el equipo analizó en detalle la morfología del gonopodio -la aleta anal modificada de los machos- y advirtió variaciones que no correspondían a la especie conocida como “madrecita de agua” (Cnesterodon decemmaculatus).

A partir de estos indicios, los especialistas avanzaron con estudios de genética molecular mediante códigos de barras mitocondriales, lo que permitió confirmar la existencia de una especie distinta y formalizar su descripción científica.

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El descubrimiento implica una revisión de estudios ecotoxicológicos previos realizados en la zona, ya que muchas investigaciones habrían trabajado con ejemplares incorrectamente identificados, y abre nuevas líneas de análisis en ecología, fisiología y comportamiento de especies en ambientes acuáticos bonaerenses.

El grupo del IIMyC está integrado por los investigadores Verónica Taglioretti, María Alejandra Rossin, Manuel Marcial Irigoitia y Juan Tomas Timi, quienes publicaron un artículo científico en el que se describe la nueva especie.

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“El estudio reveló que no estábamos ante una sola especie, sino ante dos que conviven en el mismo hábitat: la ya conocida y una nueva. Este descubrimiento obliga a reescribir las hipótesis biogeográficas de la zona y, lo que es más urgente, plantea un nuevo escenario para la ciencia aplicada”, indicó Taglioretti.

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