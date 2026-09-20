El mercado del comercio electrónico en Argentina registró en el primer semestre de 2026 una facturación de $19.533.815 millones, con un crecimiento interanual del 28%, impulsado por 181,5 millones de órdenes de compra y la comercialización de 248 millones de artículos.

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En este contexto, la entrega a domicilio se consolidó como el principal canal logístico, concentrando el 60% de los envíos, según datos de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE). Le siguen el retiro en puntos de venta con el 31% y las entregas en sucursales logísticas con el 6%.

El aumento del volumen de operaciones incluyó además a un 18% de usuarios que realizaron su primera compra internacional, lo que amplió el alcance del comercio electrónico y sumó complejidad a los procesos de distribución.

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Frente a este escenario de expansión, la logística de última milla y la flexibilidad en las opciones de entrega se posicionan como factores determinantes para reducir fricciones, evitar entregas fallidas y sostener la fidelización de los consumidores. En paralelo, a nivel regional, Latinoamérica proyecta alcanzar transacciones por US$215.310 millones durante el presente año.

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