Un estudio realizado por la organización Junior Achievement Argentina entre más de 6500 alumnos del último año de la escuela secundaria reveló que las carreras tradicionales, como Abogacía, Medicina y Administración de Empresas, continúan encabezando las preferencias vocacionales de los jóvenes.

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En contraste, el informe citado por Katiuska Serrano en Pórtico 8, revela que a su vez las disciplinas vinculadas con la inteligencia artificial, la ciberseguridad y la ciencia de datos representaron apenas el 3,6% de las elecciones entre los encuestados de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires.

Los resultados muestran una diferencia entre las opciones profesionales más elegidas y las especialidades tecnológicas emergentes. El relevamiento pone el foco en las decisiones que toman los estudiantes al finalizar la secundaria y en los factores que pueden influir en sus proyectos educativos.

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A las decisiones vocacionales se suma el desafío económico de sostener una carrera universitaria. En el sector privado, los aranceles representan un gasto significativo para los hogares, mientras que en las universidades públicas también deben afrontarse costos de transporte, materiales y otros gastos vinculados con la cursada.

En este contexto, informes privados señalan que el 57% de los hogares debió recurrir al endeudamiento para cubrir gastos cotidianos. A su vez, la mora crediticia entre los jóvenes rozó el 40%, según los datos aportados en el informe.

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Estas dificultades económicas pueden condicionar tanto el ingreso a la universidad como la posibilidad de sostener los estudios de grado hasta su finalización.

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