La marca Movistar comenzará a desaparecer progresivamente del mercado argentino para los clientes incluidos en una operación de transferencia a Metrotel, que utilizará Tuenti como identidad comercial. El acuerdo contempla el traspaso de aproximadamente seis millones de usuarios de telefonía móvil y 200.000 clientes de internet fija, en una operación valuada en 450 millones de dólares.

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La decisión fue aceptada por el directorio de Telecom Argentina y responde a las condiciones establecidas por la Autoridad Nacional de la Competencia para autorizar la compra de Telefónica Argentina. El objetivo de la medida es preservar la competencia en el sector y permitir la continuidad de tres operadores móviles en el país.

La transición comenzará en los próximos días y se desarrollará de manera gradual. Los usuarios alcanzados recibirán comunicaciones de Movistar y, posteriormente, de Tuenti para informarles sobre el proceso de cambio de operador. Sin embargo, el traspaso no incluirá a todos los clientes de Movistar, una parte de las líneas y los activos adquiridos a Telefónica permanecerá dentro de Telecom, que opera comercialmente bajo la marca Personal.

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La operación no contempla únicamente la transferencia de clientes, sino también activos necesarios para garantizar la prestación de los servicios. Entre ellos se encuentran derechos de uso de espectro radioeléctrico, componentes de infraestructura y determinados contratos vinculados con la red de telecomunicaciones. El acuerdo también incluye parte de la red de fibra óptica hasta el hogar desplegada en la Ciudad de Buenos Aires y elementos del núcleo de red, que permiten administrar las comunicaciones y el tráfico de datos.

Además, las compañías prevén establecer mecanismos para compartir infraestructura, utilizar redes de acceso radioeléctrico y brindar servicios de roaming. Durante la puesta en marcha del nuevo operador, Telecom también prestará servicios transitorios para facilitar la continuidad de las prestaciones, la transferencia deberá completarse mediante los contratos definitivos y su presentación ante la autoridad de competencia.

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El cambio se enmarca en la adquisición de Telefónica Argentina por parte de Telecom, una operación valuada en 1.245 millones de dólares. Para evitar una concentración excesiva del mercado, las autoridades exigieron que Telecom se desprendiera de una parte de los usuarios y activos incorporados.

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En ese contexto, Metrotel fue aprobado como comprador de la cartera de clientes que debía transferirse. La compañía, que hasta ahora se enfocaba principalmente en servicios de conectividad para empresas, buscará ampliar su actividad y competir en el mercado masivo de telefonía móvil bajo la marca Tuenti.

La operación representa un cambio en la estructura del sector, en el que Personal y Claro son dos de los principales operadores. Con la incorporación de los clientes transferidos, Metrotel buscará consolidarse como un tercer competidor de alcance nacional.

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El proceso de migración será gradual y las empresas deberán comunicar los pasos correspondientes a los clientes alcanzados. La transferencia incluirá tanto líneas móviles como conexiones de internet fija, aunque las condiciones específicas de la transición dependerán de la implementación del acuerdo.

La desaparición de Movistar como marca comercial para los usuarios transferidos no significa que todos los clientes pasarán a Tuenti, ya que Telecom conservará una parte de la cartera, el próximo paso será completar la documentación contractual y formalizar la operación ante la autoridad de competencia. Una vez cumplidos esos requisitos, Metrotel avanzará con la puesta en funcionamiento de los servicios y la incorporación progresiva de los usuarios.