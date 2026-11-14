La señal deportiva Fox Sports dejará de emitirse en Argentina el 31 de enero de 2027, luego de que sus trabajadores fueran notificados sobre el cierre de las operaciones de la empresa en el país. La decisión responde al vencimiento de los acuerdos de sublicencia que permitieron al grupo español Mediapro administrar los canales locales desde 2022.

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El proceso comenzó a tomar forma a mediados de este año, cuando los empleados recibieron la comunicación de que Mediapro no renovaría los derechos de transmisión de competencias deportivas como la Copa Libertadores, la Champions League y la Fórmula 1.

Durante una reunión general, las autoridades confirmaron que no habrá reubicaciones internas para el personal y que los trabajadores recibirán las indemnizaciones correspondientes.

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El origen de esta situación se remonta a marzo de 2019, cuando The Walt Disney Company adquirió 21st Century Fox por una suma de 71.300 millones de dólares. La operación generó objeciones de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC), que advirtió sobre una posible posición dominante de Disney en el mercado audiovisual deportivo a partir de su integración con ESPN.

Como condición para aprobar la fusión, en enero de 2022 el organismo exigió la desinversión de la marca Fox Sports y de determinados derechos televisivos. En ese contexto, el 28 de abril de ese año Mediapro asumió la operación de Fox Sports, Fox Sports 2 y Fox Sports 3, bajo un esquema de compromisos comerciales por cinco años.

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El cierre de Fox Sports abre interrogantes sobre cómo se distribuirán las transmisiones televisivas de la Fórmula 1 en Argentina a partir de febrero de 2027.

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ESPN conserva los derechos de la máxima categoría del automovilismo, además de la Fórmula 2 y la Fórmula 3, hasta el final de la temporada 2028. Sin embargo, todavía no se informó cómo se organizarán las emisiones por televisión paga una vez que finalice la sublicencia vigente durante 2026. Por su parte, Disney+ mantendrá su oferta digital completa.

En medio de este escenario, el periodista Adrián Puente confirmó a través de un video publicado en redes sociales que el ciclo Telemétrico finalizará su vínculo con Fox Sports en diciembre, aunque continuará con su actividad en YouTube.

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“En las últimas horas, la compañía Fox Sports Argentina informó que dejará de gozar de los derechos comerciales sublicenciados de eventos muy importantes para la pantalla, como la Fórmula 1. Lo que quiere decir que nuestra coproducción en diciembre terminará, tal cual lo especulaba nuestro contrato. No es ninguna novedad: sabíamos que esto iba a suceder”, explicó el conductor.

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Además, destacó la experiencia profesional que significó el proyecto y el crecimiento de la comunidad de seguidores que acompañó las transmisiones, especialmente durante la participación del piloto argentino Franco Colapinto en la categoría.

“Aclararles que esta experiencia profesional fue una de las cosas más grandes que pasó en nuestras vidas. Hemos dado vuelta un montón de estándares en la transmisión de la Fórmula 1, que nos ha permitido llegar y hacer una comunidad incondicional de telemétricos, siempre con un fin: alentar al nuestro, a Franco Colapinto. Va a haber novedades y se los voy a mantener al tanto. Pero la F1 como la conocieron en los últimos cuatro años por Fox Sports no va a ser”, sostuvo.

Por último, Puente confirmó que su canal de YouTube continuará siendo el espacio de encuentro con la audiencia y convocó a los seguidores a disfrutar de las últimas competencias de la temporada: “Nos quedan tres carreras: a disfrutarlas”.