Un minuto puede ser suficiente para poner a prueba la resistencia de los músculos abdominales. La cantidad de repeticiones que una persona consigue realizar durante ese tiempo es uno de los indicadores utilizados en evaluaciones de acondicionamiento físico, aunque los resultados deben interpretarse teniendo en cuenta la edad, el sexo y la técnica empleada.

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Según los parámetros difundidos por la fisioterapeuta Kristen Gasnick, basados en evaluaciones del Cooper Institute, existen rangos de referencia para hombres y mujeres de distintas edades. Las mediciones contemplan desempeños considerados buenos y superiores, pero están orientadas a personas físicamente activas y no representan el promedio de toda la población.

Los valores de abdominales por minuto son los siguientes:

De 20 a 29 años: hombres, entre 42 y 55 repeticiones; mujeres, entre 38 y 51.

De 30 a 39 años: hombres, entre 39 y 51; mujeres, entre 29 y 42. Ads

De 40 a 49 años: hombres, entre 34 y 47; mujeres, entre 24 y 38.

De 50 a 59 años: hombres, entre 28 y 43; mujeres, entre 20 y 30.

Desde los 60 años: hombres, entre 22 y 39; mujeres, entre 11 y 28. Ads

Los especialistas aclaran que el extremo inferior de cada rango no constituye un mínimo obligatorio para estar saludable, ni el superior representa una meta que todas las personas deban alcanzar. Su utilidad consiste en comparar resultados entre individuos de edades y características equivalentes, siempre bajo las mismas condiciones de evaluación.

Qué mide realmente la prueba

El conteo de abdominales permite observar principalmente la resistencia muscular local, es decir, la capacidad de los músculos que intervienen en el movimiento para repetir un esfuerzo durante un período determinado.

Durante el ejercicio, el recto abdominal participa en la flexión del torso, mientras que otros músculos del tronco cumplen funciones relacionadas con la estabilidad y el control corporal.

Sin embargo, realizar muchas repeticiones no significa necesariamente tener una columna fuerte o una buena condición física integral. La prueba tampoco permite evaluar por sí sola la estabilidad del tronco, la movilidad, la fuerza general ni el estado de la espalda.

Por eso, los resultados deben analizarse dentro de una evaluación física más amplia. La técnica de ejecución también es fundamental: hacer abdominales rápidamente, pero con movimientos incorrectos, puede alterar el resultado y aumentar las molestias o el riesgo de lesiones.

En definitiva, la cantidad de abdominales realizados en un minuto ofrece una referencia sobre la resistencia de determinados músculos, pero no constituye un diagnóstico de salud ni una medida completa del estado físico.