En 1922, el ingeniero mecánico Elis F. Stenman se propuso construir una casa con diarios viejos. Lo que comenzó como un experimento para utilizar papel como aislante terminó convirtiéndose en una vivienda que, más de 100 años después, continúa en pie en Rockport, Massachusetts, Estados Unidos.

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La recolección de periódicos comenzó en 1924, con ejemplares que le aportaron familiares, amigos y vecinos. Stenman los prensó en paneles de hasta 215 capas, de aproximadamente 2,5 centímetros de espesor, y los unió con una mezcla casera de harina, agua y cáscaras de manzana. Para proteger el papel de la humedad y la lluvia, recubrió las paredes con barniz.

La estructura principal, el piso y el techo fueron construidos con madera, mientras que los muros quedaron hechos de papel. Aunque inicialmente había pensado revestirlos con tablas, decidió dejarlos expuestos para comprobar cuánto tiempo podía resistir el material sin una protección exterior de madera.

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El experimento también se extendió al mobiliario. Stenman fabricó mesas, sillas, escritorios y estanterías a partir de rollos de papel prensado. Entre las piezas más singulares se encontraba un reloj de pie elaborado con diarios de los 48 estados que tenía Estados Unidos en aquella época. Incluso recubrió un piano con periódicos para mantener la estética de la vivienda.

Stenman y su esposa utilizaron la casa durante los veranos hasta 1930. Con el tiempo, la construcción comenzó a recibir visitantes y se transformó en The Paper House, un museo que conserva gran parte de sus muebles originales y permite conocer de cerca esta particular experiencia de reciclaje.

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Para prolongar su conservación, las paredes exteriores reciben nuevas capas de barniz de manera periódica. Más de un siglo después de su construcción, la vivienda sigue en pie como un ejemplo de cómo un material cotidiano y descartable puede encontrar un uso inesperado.

Fuente: TN

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