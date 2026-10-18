Casi ochenta años pasaron desde su revelación original, en el Salón del Automóvil de París en 1948, Citroën presentó el 2CV Concept, una reinterpretación contemporánea e ingeniosa del clásico modelo, que busca reavivar la magia del mismo en un formato 100% eléctrico.

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Si bien es solo un prototipo, el mismo busca recuperar las ideas de sencillez, bajo costo y practicidad que tuvo el modelo original. Y tendrá una versión de producción prevista para 2028.

La marca planea fabricarlo en Europa y plantea un precio cercano a los 15 mil euros. Y será un competidor directo del Renault Twingo que en el mercado del viejo continente arranca desde los 19 mil euros.

“Reinventar el 2 CV no se trata de replicar un auto del pasado, sino de reinventar lo que lo hacía único: su sencillez, su accesibilidad y la libertad que ofrecía”, comentó Xavier Chardon, CEO de Citroën.

"Con el 2 CV Concept, trasladamos ese espíritu al mundo actual para hacer que la movilidad eléctrica sea más sencilla, más humana y más atractiva”, agregó.

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El modelo contará con una longitud de 3,76 metros, siendo incluso más corto que el modelo original. A su vez el peso estará en torno a una tonelada. Por último, al contener su masa, podrá utilizar una batería más pequeña y eficiente con una autonomía que se podrá calibrar para uso cotidiano y bajos costos operativos.

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