El comercio electrónico continúa expandiéndose en el Interior de la Argentina: el 61% de los consumidores que realizaron su primera compra por internet durante 2026 reside fuera del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Así lo indicó el informe Mid Term 2026 de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE), que también registró un aumento en la incorporación de nuevos compradores al canal digital.

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Según el reporte, la región Centro concentra el 26% de las nuevas adopciones del comercio electrónico, seguida por el Noroeste, con el 15%; el Noreste, con el 11%; Cuyo, con el 8%; y la Patagonia, con el 4%.

En conjunto, estas regiones representan el 61% de los consumidores que realizaron su primera compra online durante el año. El 39% restante corresponde al Área Metropolitana de Buenos Aires y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).

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El relevamiento también mostró que el 16% de los argentinos realizó su primera compra digital durante 2026. La proporción supera el 13% registrado en 2025 y el 6% de 2024, lo que evidencia un crecimiento en la incorporación de consumidores al comercio electrónico.

De acuerdo con el informe, entre quienes se sumaron a esta modalidad se destaca la participación de hombres y jóvenes de entre 18 y 49 años.

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El director institucional de la CACE, Gustavo Sambucetti, destacó que el crecimiento del comercio electrónico en las provincias responde tanto a los cambios en los hábitos de consumo como a las oportunidades que ofrece el canal digital para los negocios locales.

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“La expansión del comercio electrónico en el interior de la Argentina se muestra en dos sentidos. Por un lado, consumidores que adoptan el canal online para sus compras cotidianas y, por el otro, comercios y marcas locales que encuentran en el ecommerce la oportunidad de expandir su negocio, llegar a nuevos clientes en su propia región y venderles a otras partes del país”, analizó.

Los datos reflejan una expansión territorial de las compras por internet y una mayor incorporación de consumidores que hasta ahora no utilizaban este canal

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. Al mismo tiempo, el crecimiento abre nuevas posibilidades para que empresas y comercios de distintas provincias amplíen su alcance y accedan a mercados más allá de sus zonas de influencia.