El arquitecto Lihuel García Tinari presentó Red de Bendito, una plataforma digital gratuita que busca conectar a trabajadores, contratistas y profesionales de la construcción con potenciales clientes de Mar del Plata y la región. La herramienta funciona como un catálogo geolocalizado que permite consultar prestadores por rubro y contactarlos directamente, sin intermediarios.

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El proyecto surgió como una extensión del sistema de gestión que el profesional desarrolló para su estudio y apunta a facilitar la búsqueda de trabajadores y especialistas tanto para obras particulares como para emprendimientos de mayor escala.

La plataforma reúne una amplia variedad de servicios. Incluye oficios tradicionales, como gasistas, electricistas, plomeros, albañiles, pintores, herreros y carpinteros, además de profesionales universitarios, entre ellos arquitectos e ingenieros, maestros mayores de obra y comercios vinculados al sector, como corralones de materiales.

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Cada prestador cuenta con un perfil individual en el que puede detallar su zona de cobertura, publicar fotografías de trabajos realizados y facilitar sus datos de contacto, como teléfono o correo electrónico. De esta manera, quienes buscan contratar un servicio pueden conocer las propuestas disponibles y comunicarse directamente con los trabajadores.

Uno de los aspectos centrales de la iniciativa es el sistema de validación. Para aportar mayor previsibilidad y seguridad, la plataforma incorpora la verificación de identidad mediante DNI y un mecanismo de recomendaciones directas de clientes anteriores. A diferencia de otros servicios digitales, no utiliza el tradicional sistema de calificaciones por estrellas.

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Tanto las búsquedas como la creación de perfiles son gratuitas y pueden realizarse desde dispositivos móviles o computadoras. Quienes quieran consultar el catálogo de prestadores pueden ingresar a bendito.net.ar/red, mientras que los trabajadores y profesionales interesados en sumarse deben acceder a bendito.net.ar/red/sumate.