El cantante y compositor bahiense Abel Pintos protagonizó un emotivo encuentro con el Papa León XIV durante la visita del Pontífice al Pequeño Cottolengo Don Orione, ubicado en la localidad bonaerense de Claypole. El artista interpretó su canción La llave y le entregó una guitarra acústica especialmente diseñada para la ocasión.

Ads

La presentación musical se desarrolló frente al Santo Padre y a los integrantes de la comunidad de la institución. Tras interpretar uno de los temas más reconocidos de su repertorio, Pintos concretó un obsequio pensado como recuerdo de este encuentro histórico.

Para la ocasión, el músico encargó a un luthier la fabricación de una serie limitada de tres guitarras acústicas personalizadas, que llevan grabados el nombre y la firma de León XIV.

Ads

Ads