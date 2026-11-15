En la Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMDP) se presentó oficialmente 3D Phonemes, un proyecto interdisciplinario que propone una herramienta accesible para la enseñanza de la fonética inglesa a estudiantes ciegos. La exposición estuvo a cargo de Irene Sentis, profesora de Inglés del Instituto Superior de Formación Docente y Técnica Nº33 de Tres Arroyos, y Franco Regalía, estudiante de Diseño Industrial de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño (FAUD) de la universidad.

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La iniciativa surgió a partir de una necesidad concreta dentro del aula: facilitar el aprendizaje de la transcripción fonémica a Sebastián Dop, un estudiante ciego que utiliza el sistema Braille. Ante la falta de materiales didácticos específicos para abordar este aspecto de la lengua extranjera, Sentis ideó una propuesta pedagógica que, con el aporte de Regalía, se convirtió en un dispositivo compuesto por bloques fonémicos impresos en tres dimensiones.

El sistema 3D Phonemes está integrado por fichas adaptadas con relieves y códigos Braille que permiten identificar cada símbolo fonético mediante el tacto. El soporte físico se complementa con una aplicación y herramientas de código abierto, que posibilitan trasladar ese reconocimiento táctil a la transcripción fonémica digital de manera autónoma.

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Uno de los aspectos destacados del desarrollo es su carácter gratuito y de acceso abierto. Regalía realizó el modelado y la impresión de las piezas de manera totalmente ad honorem.

Además, los archivos digitales necesarios para fabricar los conjuntos de bloques fueron publicados en formato abierto. De esta manera, docentes, estudiantes e instituciones educativas de cualquier lugar del mundo pueden descargarlos sin costo y reproducir el material mediante impresión 3D.

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Más allá de su aplicación inmediata en el aula, la experiencia pone de relieve el potencial del trabajo conjunto entre la educación y el diseño industrial para derribar barreras pedagógicas. La propuesta también destaca la importancia de incorporar criterios de accesibilidad desde las primeras etapas de cada proyecto educativo.

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