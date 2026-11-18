Argentina volvió a ubicarse en el primer puesto de América Latina en dominio del inglés y alcanzó el lugar 26 del ranking mundial, según el Índice de Dominio del Inglés de EF (EF EPI) 2026, publicado hoy por EF Education First. El estudio evaluó a 2,3 millones de adultos de 117 países y regiones, y reveló una caída global del nivel de inglés por quinto año consecutivo.

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El relevamiento también identificó diferencias importantes entre las habilidades lingüísticas. La lectura se consolidó como la competencia más desarrollada en cuatro de cada cinco países, mientras que la expresión oral y la comprensión auditiva continúan siendo los principales desafíos.

De acuerdo con el informe, el puntaje promedio mundial en expresión oral se ubicó 57 puntos por debajo del correspondiente a comprensión lectora.

Al analizar esta tendencia y el impacto de las nuevas tecnologías, el Country Manager de EF en Argentina, Luciano Comba, señaló: “Hoy existen herramientas de IA que resultan muy útiles para traducir textos o facilitar la lectura en inglés. Sin embargo, no ocurre lo mismo con el habla. En ese campo, el aprendizaje mediante experiencias de capacitación inmersiva suele hacer la diferencia ya que contribuye a que los alumnos practiquen el uso del idioma y desarrollen confianza”.

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Además, destacó la necesidad de promover instancias educativas que permitan practicar activamente el idioma, especialmente entre los jóvenes de 18 a 20 años, de cara a su futura inserción laboral.

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Más de dos tercios de los países incluidos en el relevamiento obtuvieron resultados inferiores a los registrados en 2025. Argentina también experimentó un retroceso y cayó dos posiciones en la clasificación mundial, aunque logró conservar el primer puesto latinoamericano.

Detrás de Argentina se ubicaron Honduras, en el puesto 28; Uruguay, en el 30; Paraguay, en el 37; y Perú, en el 42.

En el análisis de las distintas competencias, los argentinos consiguieron su mejor resultado en lectura, con 599 puntos. Le siguieron escritura, con 556; comprensión auditiva, con 542; y expresión oral, con 519 puntos.

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Estos datos muestran una diferencia entre la capacidad para comprender textos en inglés y la posibilidad de utilizar el idioma en una conversación, una brecha que también aparece en los resultados internacionales.

El informe de EF Education First también identificó diferencias vinculadas con la edad y el género.

La franja etaria de 26 a 30 años obtuvo los mejores resultados en Argentina, con 591 puntos. En el extremo opuesto, los jóvenes de entre 18 y 20 años registraron los niveles más bajos, que permanecen relativamente estables luego del retroceso experimentado durante la pandemia.

Otro dato destacado fue el desempeño por género. Mientras que en el resto de América Latina los hombres superaron a las mujeres por un promedio de 14 puntos, Argentina presentó el comportamiento inverso y se convirtió en la única excepción regional: las mujeres alcanzaron 565 puntos, frente a los 561 obtenidos por los hombres.

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En el escenario internacional, Suecia protagonizó el mayor ascenso del ranking al avanzar siete posiciones y quedarse con el primer lugar mundial. De esta manera, desplazó al quinto puesto a Países Bajos, que había encabezado la clasificación de manera ininterrumpida desde 2019.

La autora del informe, Kate Bell, destacó la necesidad de fortalecer las habilidades de comunicación oral y advirtió sobre las consecuencias de una formación centrada principalmente en la comprensión escrita.

“Un mundo poblado por personas que pueden leer en inglés, pero tienen dificultades para hablarlo, es un mundo en el que la comunicación es demasiado a menudo unidireccional”, concluyó.