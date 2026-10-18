Una jornada de entrenamiento de las Fuerzas Armadas de Canadá terminó en tragedia luego de que un incendio afectara una instalación militar en la provincia de Alberta, provocara la muerte de cuatro efectivos y dejara a decenas de personas heridas.

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El siniestro se registró el sábado 17 de octubre en la base de Wainwright, ubicada a unos 200 kilómetros de Edmonton. De acuerdo con la información difundida, las llamas comenzaron durante la tarde y se extendieron rápidamente, en un contexto de fuertes vientos que dificultaron las primeras tareas de respuesta.

La gravedad del episodio obligó a desplegar un importante operativo sanitario. Un total de 39 personas fueron hospitalizadas en distintos centros de salud de la provincia y, según los reportes iniciales, 19 de ellas permanecían en estado crítico.

Los servicios de emergencia utilizaron ambulancias y medios aéreos para trasladar a los afectados. La cantidad de heridos también llevó a varios hospitales a activar protocolos especiales para atender situaciones con múltiples víctimas.

El primer ministro canadiense, Mark Carney, confirmó las cuatro muertes y expresó sus condolencias a las familias de los militares. Además, el Gobierno dispuso que las banderas de los edificios federales fueran colocadas a media asta en señal de duelo.

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En la base se encontraban efectivos que participaban de actividades de preparación militar, entre ellos integrantes de unidades regulares y reservistas. El establecimiento de Wainwright es uno de los principales centros de entrenamiento de las Fuerzas Armadas canadienses.

El incendio también alcanzó sectores próximos a las instalaciones, aunque las autoridades informaron que la situación pudo ser controlada y que no fue necesario evacuar a la población de las zonas cercanas.

Mientras continúa la atención de los heridos, el Ejército y los organismos de seguridad trabajan para reconstruir la secuencia de los hechos. Una de las cuestiones centrales de la investigación será determinar dónde se originó el fuego y si estuvo relacionado con alguna de las actividades que se desarrollaban en el predio.

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Hasta el momento, las autoridades no confirmaron una causa definitiva. Tampoco se estableció oficialmente que el incendio haya sido provocado de manera intencional.

La tragedia generó conmoción en Canadá y abrió interrogantes sobre las condiciones en las que se desarrollaban los ejercicios militares. La investigación deberá establecer las responsabilidades y determinar qué factores contribuyeron a la magnitud del siniestro.

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