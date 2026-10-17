Un despacho difundido hoy sostiene que el Papa León XIV recibió el alta médica del Policlínico Gemelli de Roma y regresaría a la residencia del Vaticano tras su intervención quirúrgica.

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Según el texto, los médicos Luigi Carbone y Stefano Margaritora habrían evaluado los resultados de una radiografía de tórax y de análisis de sangre realizados durante la mañana, y considerado que el pontífice estaba en condiciones de abandonar el centro de salud.

El despacho también señala que León XIV retomaría este domingo la oración del Angelus desde una ventana del Palacio Apostólico, en la plaza de San Pedro. Asimismo, afirma que continuarían los preparativos para una gira por Uruguay, la Argentina y Perú, prevista entre el 6 y el 17 de noviembre.

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