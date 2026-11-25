El gobierno de Donald Trump propuso este miércoles 25 de noviembre aplicar nuevos aranceles a las importaciones de 14 economías. Washington sostiene que algunas de ellas producen por encima de la demanda en sectores como el acero, el aluminio y los vehículos eléctricos.

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China enfrentaría el mayor recargo, del 20%, que se sumaría a los gravámenes de alrededor del 25% que Trump impuso durante su primer mandato. Para la Unión Europea, Japón, Corea del Sur y Taiwán, la propuesta respetaría el tope del 15% previsto en acuerdos comerciales anteriores. En el caso de Malasia, el límite sería del 19%.

La lista también incluye a India, Bangladesh, Camboya, Indonesia, Singapur, Suiza, Tailandia y Vietnam. La Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos examinó a 16 socios en total y mantiene bajo revisión los casos de México y Noruega.

Qué investigó Estados Unidos

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La investigación comenzó el 11 de marzo al amparo de la Sección 301 de la ley de comercio estadounidense. También abarcó inversiones chinas en Vietnam, Indonesia y Camboya. Según Washington, esas operaciones se utilizan para fabricar bienes destinados al mercado estadounidense y eludir gravámenes anteriores.

Cuándo podrían aplicarse los aranceles

La iniciativa deberá pasar por un período de comentarios públicos y una audiencia. Su aplicación podría demorarse hasta enero. Según Reuters, el recargo del 20% para China responde a una tregua comercial que vence el 10 de enero.

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Beijing rechazó las acusaciones y atribuyó el desempeño de sus exportaciones a sus ventajas competitivas. La Comisión Europea ya había cuestionado en marzo que el bloque exportara excedentes industriales y advirtió que respondería si Washington incumplía el acuerdo que fijó el tope del 15%.