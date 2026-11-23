Más de 12.000 personas fueron evacuadas de un recital en Manchester, Inglaterra, luego de que una sustancia desconocida fuera liberada entre el público. El episodio ocurrió durante la noche del domingo, hacia el final de la presentación del rapero estadounidense Don Toliver en el estadio Co-op Live.

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El servicio de ambulancias del noroeste de Inglaterra informó que más de 80 personas fueron evaluadas por síntomas respiratorios y oculares. Una de ellas fue trasladada al Manchester Royal Infirmary para recibir atención médica. Como medida preventiva, también se realizaron tareas de descontaminación en el lugar.

La Policía de Greater Manchester declaró un incidente de gravedad luego de recibir reportes sobre personas afectadas por la sustancia, que inicialmente se sospechó que podía tratarse de gas lacrimógeno. Sin embargo, todavía no se determinó su composición ni cómo llegó al interior del estadio.

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Varios asistentes describieron escenas de desesperación, con personas que tosían, gritaban y tenían dificultades para respirar. Algunos relataron que vieron a espectadores salir en sillas de ruedas y aseguraron que el olor era intenso. También cuestionaron los controles de seguridad en los accesos, aunque la organización del estadio sostuvo que cuenta con sistemas de detección de objetos prohibidos.

La investigación continúa en el recinto, donde trabajaron efectivos policiales y peritos forenses. Las autoridades pidieron a quienes hayan asistido al recital y presenten síntomas posteriores que busquen atención médica.

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El show fue interrumpido y los asistentes evacuados. Don Toliver, cuyo nombre real es Caleb Zackery Toliver, se encontraba en Manchester como parte de su gira Nitrous Tour. La Policía agradeció la colaboración del público y señaló que las actuaciones buscan establecer qué ocurrió y determinar el origen de la sustancia.

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