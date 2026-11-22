El brote de ébola declarado en mayo en la República Democrática del Congo continúa en expansión y genera preocupación por el riesgo de que alcance a otros países de África. En seis meses, la epidemia dejó 5.506 muertos y 11.254 contagios confirmados, según el último reporte del Instituto Nacional de Salud Pública congoleño, divulgado el 13 de noviembre.

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La tasa de letalidad alcanza el 48,9%. Además, 1.538 personas permanecen bajo aislamiento y otras 3.054 recibieron el alta. Entre los afectados también hay trabajadores sanitarios: 74 murieron de los 445 que contrajeron la enfermedad.

La epidemia comenzó en la provincia de Ituri, en el nordeste del país, una región atravesada por conflictos, desplazamientos de población y una grave crisis humanitaria. El director de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de África, Jean Kaseya, advirtió que la combinación de inseguridad, falta de servicios básicos y movilidad de personas podría favorecer una expansión a escala continental.

El epidemiólogo Manuel Albela, integrante de Médicos Sin Fronteras, describió la situación como un brote fuera de control. Según explicó, una proporción importante de los pacientes no fue identificada previamente por el sistema de vigilancia y cerca del 65% de las muertes ocurre en hogares o comunidades, sin que las personas lleguen a centros de tratamiento especializados.

Los entierros también representan un foco de contagio. El contacto con los cuerpos de las víctimas durante los funerales puede facilitar la transmisión del virus. El brote, causado por la cepa Bundibugyo, ya alcanzó ocho provincias y genera preocupación por la posibilidad de nuevos casos en países con sistemas sanitarios debilitados, como Sudán del Sur y la República Centroafricana.

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Médicos Sin Fronteras denunció que los equipos que trabajan en el terreno enfrentan problemas de financiamiento, falta de capacitación e insumos, ambulancias sin combustible y deficiencias en los sistemas de alerta. La organización también señaló que solo el 9% de los pacientes atendidos por sus equipos en Ituri había sido identificado previamente como contacto por los mecanismos oficiales de vigilancia.

Aunque algunos países de la región, entre ellos Kenia, Nigeria y Uganda, reportaron casos importados y lograron contenerlos hasta el momento, los especialistas advierten que el riesgo de expansión persiste. Albela sostuvo que la epidemia podría prolongarse durante un período extenso si no se logra una respuesta sanitaria más eficaz y reclamó el despliegue de equipos de intervención rápida en las zonas afectadas.

Fuente: TN

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