El Ministerio Público de Paraguay inició una investigación penal contra el ex fiscal general Emiliano Rolón por la presunta frustración de la persecución y ejecución penal en las actuaciones vinculadas al intervenido Ueno Bank. La causa se abrió en medio de la crisis política y financiera que atraviesa el país vecino y del escándalo que involucra a la entidad bancaria.

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La apertura del expediente se formalizó pocas horas después de que el ex funcionario se presentara ante la Relatora Especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para denunciar una supuesta persecución jurídica (lawfare) en su contra.

Rolón había presentado su renuncia al frente del Ministerio Público el martes pasado, luego de que un grupo de legisladores impulsara un pedido de juicio político en el que cuestionaba su desempeño en el tratamiento de las denuncias y las medidas judiciales relacionadas con la entidad bancaria.

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En su presentación ante el organismo internacional, el ex jefe de los fiscales advirtió sobre posibles represalias institucionales y sostuvo que las acusaciones en su contra responden a motivaciones políticas y mediáticas. Además, solicitó un seguimiento internacional de su situación y pidió que se exhorte al Estado paraguayo a garantizar el debido proceso, la presunción de inocencia y la independencia fiscal.

Para avanzar con la investigación, el Ministerio Público designó un equipo de trabajo con sede en Asunción, integrado por los agentes fiscales Francisco Santacruz, Julio Ortiz y Juan Guerrero, quienes tendrán a su cargo las primeras diligencias del expediente.

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