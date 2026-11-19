Los bancos que operan en España mejoraron las tasas de sus depósitos a plazo fijo. Según los datos publicados por Infobae, el interés medio pasó del 2,49% nominal anual en octubre al 2,52% en noviembre. La mejora se produjo tras las subas de tasas que el Banco Central Europeo (BCE) aplicó en junio y septiembre, que llevaron su tasa de referencia al 2,5%.

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En su informe de Estabilidad Financiera, el BCE señaló que los intereses que pagan los bancos por los depósitos siguen siendo bajos en relación con las tasas de referencia. A medida que disminuya el exceso de liquidez en el sistema, las entidades tendrán más incentivos para ofrecer mejores condiciones y captar fondos. Para los bancos que hoy pagan los intereses más bajos, esa competencia puede encarecer su financiación.

El informe también apunta al crecimiento de los bancos digitales y al uso de herramientas de inteligencia artificial para comparar ofertas y automatizar transferencias. Si los clientes pueden mover sus ahorros con mayor facilidad, a las entidades les costará más retener los depósitos.

Las ofertas de noviembre

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Según el comparador Kelisto, Miraltabank ofrece un depósito a tres años con un 3,5% TIN (tasa nominal anual) y un 3,38% TAE (tasa anual equivalente). Exige un mínimo de 15.000 euros y abona los intereses al vencimiento.

Entre las alternativas de menor plazo, EBN Banco ofrece un 3,1% TAE a 12 meses desde 5.000 euros, sin cancelación anticipada. Self Bank ofrece un 3,06% TAE a tres meses desde 6.000 euros y permite cancelar antes del vencimiento.

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