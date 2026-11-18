El papa León XIV recordó su reciente visita a la Argentina y destacó el cálido recibimiento que tuvo durante su paso por el país. “Experimenté un clima de afecto que no podré olvidar”, expresó durante la audiencia general que encabezó este miércoles en la Plaza de San Pedro, en el Vaticano.

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Tras regresar de su gira por Uruguay, Argentina y Perú, el pontífice dedicó parte de su catequesis a repasar los momentos más significativos del recorrido por América Latina. En ese marco, agradeció la hospitalidad recibida en los tres países y manifestó su deseo de que sus pueblos puedan vivir en paz, justicia y fraternidad.

En relación con la Argentina, León XIV reivindicó la visión de Iglesia de su antecesor, el papa Francisco, y resaltó la participación entusiasta de los fieles durante su visita. También hizo referencia a la importancia de fortalecer los vínculos comunitarios y cultivar la comunión en la diversidad.

“Experimenté la participación coral del pueblo santo de Dios”, señaló el pontífice, al describir el clima que encontró durante su estadía en el país.

Además, dejó un mensaje dirigido especialmente a la sociedad argentina, a la que animó a trabajar por la construcción de una comunidad más justa, solidaria y unida, tomando como referencia los principios de la Doctrina Social de la Iglesia.

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Durante la audiencia, León XIV también se refirió a los otros destinos de su gira latinoamericana. Explicó que eligió comenzar el recorrido en Uruguay, donde los católicos representan una minoría, con el objetivo de transmitir la importancia de la fe. Allí destacó la calurosa recepción que recibió por parte de la comunidad.

En tanto, su paso por Perú tuvo un significado especial por su extensa trayectoria como misionero y obispo en ese país, donde también posee la nacionalidad. El Papa recordó especialmente a Chiclayo, ciudad en la que vivió durante varios años y donde pudo reencontrarse con comunidades campesinas y personas que marcaron su camino pastoral.

“Mi corazón estaba lleno de gratitud por poder estar en medio de esas comunidades y confirmarles en la fe y en la esperanza”, expresó al recordar ese encuentro.

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Finalmente, León XIV cerró su mensaje con una bendición para los pueblos que visitó y renovó su llamado a promover la paz, la justicia y la fraternidad en toda la región.