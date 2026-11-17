Claudia Sheinbaum y Mark Carney se reunieron el martes 17 de noviembre en Shenzhen, China, para evaluar los avances del plan de acción que México y Canadá anunciaron en septiembre de 2025. En la agenda también estuvo la revisión del tratado comercial que ambos países comparten con Estados Unidos, conocido como T-MEC.

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Tras conversar con sus delegaciones, la presidenta mexicana y el primer ministro canadiense mantuvieron una reunión a solas. Sheinbaum destacó el aumento de las inversiones en ambos países desde la puesta en marcha del plan. Carney afirmó que ya se cumplieron 120 iniciativas y que el resto avanza según lo previsto.

El primer ministro señaló además que el intercambio comercial creció un 60% en los últimos cinco años. El diálogo en China dio continuidad al encuentro de septiembre de 2025 en el Palacio Nacional de México, donde los dos gobiernos presentaron su agenda de cooperación.

Los contactos con Xi Jinping y Donald Trump

Antes de la reunión con Carney, Sheinbaum mantuvo su primer encuentro bilateral con Xi Jinping desde que asumió la Presidencia. La mandataria planteó ampliar la cooperación con China en manufacturas, inteligencia artificial y agricultura e invitó a Xi a visitar México en 2028, cuando el país será sede de la APEC.

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Sheinbaum también anticipó un encuentro breve con Donald Trump durante la cena de líderes prevista para el miércoles. La Casa Blanca todavía no había confirmado el formato de ese contacto.

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