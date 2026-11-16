El papa León XIV culminará este lunes su histórica gira por Sudamérica con una misa de cierre en Lima, Perú. Después de once días de recorrido, diez ciudades visitadas y tres países, el Sumo Pontífice pondrá fin a su primera visita apostólica a la región desde el inicio de su pontificado.

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Durante su recorrido, Robert Prevost visitó Uruguay, Argentina y Perú, tres países que forman parte de una etapa significativa de la historia de la Iglesia católica en América del Sur.

En el último día de su visita, León XIV tendrá una agenda que comenzará temprano con un encuentro con el personal y las personas asistidas de la Casa de Acogida de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados.

La actividad central será la misa de cierre, prevista para las 10:30 (hora argentina), en la Base Aérea Las Palmas, ubicada en el distrito de Surco, en Lima. Posteriormente, se realizará la ceremonia oficial de despedida en la Base Aeronaval del Callao. El vuelo de regreso al Vaticano está previsto para las 15:45 de Argentina, con llegada a Roma durante la mañana del martes.

La visita de León XIV a Sudamérica también estuvo marcada por las referencias al legado de su antecesor, el papa Francisco, fallecido en abril de 2025.

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En la Argentina, la llegada del nuevo Pontífice adquirió una dimensión especial por tratarse de la tierra natal de Jorge Bergoglio y por representar el regreso de un Papa al país después de casi cuatro décadas.

A lo largo de su recorrido, León XIV dejó mensajes sobre el compromiso social de la Iglesia y la necesidad de acompañar a los sectores más vulnerables, en una gira que combinó la dimensión pastoral con una fuerte repercusión institucional y política.

El Pontífice cerrará una visita histórica que permitió fortalecer sus vínculos con Sudamérica y reencontrarse con comunidades que forman parte de su propia trayectoria.

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