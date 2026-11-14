El Papa León XIV encabezó hoy una celebración religiosa en la Catedral de Santa María de Chiclayo, al norte de Perú, donde presidió la coronación de la Virgen Inmaculada ante más de 15.000 fieles que colmaron la plaza ubicada frente al templo. La ceremonia fue una de las actividades centrales de su segunda y última jornada en la ciudad, donde ejerció su ministerio episcopal entre 2015 y 2023.

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Durante el rito de coronación, una tradición católica mediante la cual se coloca una corona sobre una imagen mariana en señal de reconocimiento como reina, el Sumo Pontífice recordó el vínculo construido con la comunidad local durante sus años al frente de la diócesis.

“Doy gracias a Dios por estar hoy aquí con ustedes, celebrando nuestra fe como lo hemos hecho tantas veces. Esta catedral ha sido testigo de los primeros pasos de mi ministerio episcopal al servicio de esta Diócesis de Chiclayo”, expresó León XIV ante la multitud.

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El Papa dejó Chiclayo luego de reencontrarse con una comunidad que acompañó durante ocho años, antes de ser convocado al Vaticano en 2023 para conducir el Dicasterio para los Obispos y, posteriormente, ser elegido sucesor de Francisco.

Tras su paso por Chiclayo, el cronograma oficial de la visita apostólica continuará durante el fin de semana y concluirá el lunes con el regreso del Pontífice a Roma.

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Hoy, León XIV tiene previsto trasladarse hacia la provincia de Santa Cruz, en la región de Cajamarca, para recorrer una de las zonas más alejadas de su antigua jurisdicción diocesana. Por la tarde, viajará a la localidad de Zaña, donde clausurará el año jubilar por los 300 años de la canonización de santo Toribio de Mogrovejo.

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Mañana, la agenda continuará en Cusco, donde realizará un recorrido a bordo del papamóvil. Luego, durante la tarde, se trasladará hacia Pucallpa, en la región amazónica, para mantener un encuentro con representantes de la comunidad.

Finalmente, el lunes, la visita apostólica concluirá en Lima. Allí, el Papa visitará por la mañana la Casa de Acogida de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados, celebrará una misa en la Base Aérea Las Palmas y participará de la ceremonia oficial de despedida en la Base Aeronaval del Callao.