La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, afirmó este viernes 13 de noviembre que el bloque buscará defender sus intereses y respaldar a Ucrania en las conversaciones para poner fin a la guerra. Hizo la declaración al llegar a la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea en Dublín.

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El enviado estadounidense Steve Witkoff anticipó una nueva ronda de diálogo con representantes rusos y ucranianos. Según el funcionario, el presidente ruso, Vladimir Putin, dio su visto bueno a la incorporación de socios europeos. El Kremlin, sin embargo, señaló que todavía no se había tomado una decisión sobre ese punto.

Witkoff y Jared Kushner, ambos enviados por el presidente Donald Trump, se reunieron el jueves con Putin en Moscú. Allí le comunicaron los resultados de las conversaciones entre Estados Unidos, Rusia y Ucrania en Abu Dabi, las primeras de ese tipo en nueve meses.

Kallas puso el alto el fuego como prioridad

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La jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, sostuvo que la prioridad es conseguir un alto el fuego antes de discutir el marco de seguridad del continente. Advirtió que abrir ese debate en esta etapa podría desviar la atención del cese de las hostilidades.

Kushner planteó que la participación europea permitiría discutir cómo se organizará la seguridad regional después de la guerra. Moscú busca revisar ese marco como parte de un eventual acuerdo, una pretensión que genera reparos entre los aliados europeos.

Ayuda para 2027 y nuevas sanciones

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Von der Leyen anunció que la Comisión Europea presentará en las próximas dos semanas una propuesta para cubrir parte de las necesidades financieras de Ucrania en 2027 y un nuevo paquete de sanciones contra Rusia, el vigésimo segundo desde el inicio de la invasión.

El comisario europeo de Economía, Valdis Dombrovskis, adelantó que Bruselas propondrá un aporte de 45.000 millones de euros, frente a los 70.000 millones que las autoridades ucranianas estiman que necesitarán el próximo año.