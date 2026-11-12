El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió este jueves 12 de noviembre que duplicará los aranceles a México si las autoridades de ese país no detienen una caravana de migrantes que avanza hacia territorio estadounidense, según informó Reuters.

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En una publicación en Truth Social, el mandatario aseguró que no permitirá el ingreso del grupo y reclamó una intervención inmediata del Gobierno mexicano. Sin embargo, no detalló qué gravámenes aumentaría, cuál sería el porcentaje final ni cuándo entraría en vigor la medida.

Trump vinculó la formación de las caravanas con el resultado de las elecciones intermedias y afirmó que las autoridades fronterizas ya habían sido notificadas. También hizo acusaciones sobre los integrantes de la marcha, sin presentar datos que las respaldaran.

Un grupo que partió del sur de México

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La caravana está integrada por unas 1.500 personas, en su mayoría centroamericanas, que salieron el martes 10 de noviembre de Tapachula, en el estado de Chiapas, cerca de la frontera con Guatemala.

De acuerdo con Reuters, los participantes esperan que el triunfo demócrata en las elecciones legislativas abra nuevas posibilidades para vivir y trabajar en Estados Unidos. Telemundo recogió testimonios que reflejan esa expectativa y aclaró que los integrantes del nuevo Congreso asumirán en enero.

Por su parte, AFP informó que miembros del grupo habían pedido a la presidenta Claudia Sheinbaum que les permitiera continuar su recorrido hacia el norte.

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Una advertencia sin detalles sobre su alcance

La publicación no precisó qué acciones concretas debería adoptar México para evitar el aumento. Tampoco aclaró si la amenaza alcanzaría a los bienes protegidos por el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) o a productos sujetos a gravámenes específicos.

Según los datos incluidos en la información difundida, Sheinbaum explicó en julio que las mercancías que cumplen las reglas de origen del acuerdo mantienen arancel cero, con excepciones para vehículos, acero y aluminio. Para los bienes que quedan fuera del tratado, señaló una tasa del 10%.

El secretario de Economía mexicano, Marcelo Ebrard, indicó que más del 80% de las exportaciones del país continuaba protegido por el acuerdo comercial.

Antecedentes de presión comercial por la migración

El uso de amenazas arancelarias para exigir controles migratorios tiene antecedentes. En 2019, Trump anunció un esquema de gravámenes que comenzaría en el 5% y podría llegar al 25% si México no reducía el flujo de personas hacia la frontera.

En noviembre de 2024, Sheinbaum respondió a otra advertencia con una carta en la que planteó que su país aplicaría medidas comerciales en respuesta. En febrero de 2025, Washington suspendió durante un mes los aranceles del 25% a las exportaciones mexicanas, mientras México enviaba 10.000 efectivos de la Guardia Nacional a la frontera.

Al cierre de la información publicada, no se había registrado una respuesta oficial del Gobierno mexicano a la nueva amenaza. Quedaba pendiente conocer si Estados Unidos formalizaría el aumento anunciado y qué alcance tendría.