El gobierno de Irán declaró como organizaciones terroristas a la Armada y a la Fuerza Aérea Argentina. La medida fue comunicada por el Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Islámica y constituye una respuesta directa a la decisión del Gobierno de Javier Milei de incorporar a la Guardia Revolucionaria iraní al listado de organizaciones terroristas.

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A través de un comunicado oficial, Teherán justificó la determinación bajo el denominado principio de reciprocidad y calificó la decisión argentina como un “acto hostil”. Además, lanzó una advertencia al Gobierno nacional al señalar que deberá asumir la responsabilidad por todas las consecuencias derivadas de esta medida.

La disposición se fundamenta en una ley iraní aprobada en 2019, que habilita al país a tomar represalias contra aquellos Estados que acompañen o respalden la designación de la Guardia Revolucionaria como organización terrorista.

Según precisó la Cancillería iraní, la declaración alcanza específicamente a la Armada y a la Fuerza Aérea argentinas. El Ejército Argentino no fue incluido en el anuncio.

Por el momento, el Ministerio de Relaciones Exteriores iraní no detalló qué consecuencias concretas podría tener la declaración ni qué acciones adicionales podría adoptar contra la Argentina.

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