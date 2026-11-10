Un sismo se registró a las 08:54 de hoy, hora local, frente a la costa de Guatemala y se sintió también en El Salvador. El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) informó que el movimiento tuvo una magnitud preliminar de 5,4.

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Según el reporte técnico inicial, el epicentro se ubicó mar adentro, a 13,47 grados de latitud norte y 91 grados de longitud oeste. En localidades costeras y zonas urbanas del sur de Guatemala, vecinos percibieron vibraciones de intensidad leve a moderada.

Tras el temblor, brigadas oficiales realizaron inspecciones preventivas en comunidades cercanas al litoral. Los primeros informes no registraron víctimas ni daños materiales en las zonas relevadas.

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