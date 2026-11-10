Estados Unidos y varios países europeos sostuvieron que un eventual acuerdo de paz debe preservar las fronteras de Ucrania y su capacidad para decidir su política exterior y de defensa. Según la declaración recogida por Reuters, los gobiernos reclamaron garantías de seguridad creíbles para Kiev y un esquema que proteja al continente una vez concluida la guerra.

Ads

Puede interesarte

Las conversaciones en Abu Dabi

La declaración se difundió en el marco de una reunión entre representantes estadounidenses, europeos y ucranianos en Abu Dabi, antes de los contactos entre Kiev y Moscú promovidos por Washington. Los gobiernos europeos buscan participar en las decisiones sobre la seguridad de la posguerra por las consecuencias que tendrá el acuerdo para el continente.

El enviado especial Steve Witkoff y Jared Kushner encabezaron la comitiva estadounidense. Vladimir Medinsky dirigió la delegación rusa y Rustem Umerov, secretario del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa, lideró la ucraniana. Las partes discutieron posibles vías para terminar la guerra, garantías de seguridad y medidas para reducir las tensiones.

Ads

Donetsk sigue en disputa

Moscú reclama que Kiev entregue las zonas de Donetsk que permanecen bajo control ucraniano y ha advertido que continuará su ofensiva si esa condición no se cumple. El presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, rechaza que una retirada territorial sea un requisito para negociar la paz.

La ronda diplomática estuvo precedida por una escalada de ataques rusos. Las autoridades ucranianas informaron que 55 personas murieron cerca del frente mientras esperaban ayuda humanitaria. Zelensky atribuyó el aumento de los bombardeos a un intento de presionar a Kiev antes de las conversaciones. Un alto funcionario ucraniano dijo a AFP que su gobierno no esperaba resultados inmediatos.

Ads