Delcy Rodríguez presentó en Madrid una querella por presuntas injurias graves con publicidad contra Víctor de Aldama. La acción apunta a dos entrevistas televisivas en las que el empresario sostuvo que la dirigente venezolana le había entregado un sobre de la petrolera estatal PDVSA con documentación sobre una supuesta operación de financiación política.

Ads

Puede interesarte

Aldama hizo esas declaraciones en Telemadrid y Cuatro los días 4 y 5 de febrero de 2026. En una audiencia de conciliación celebrada el 16 de julio, su abogado informó que el empresario no se retractaría. Tras esa instancia, la defensa de Rodríguez formalizó la querella y pidió al juzgado las grabaciones completas de las entrevistas y la declaración de Aldama.

La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil encontró en el teléfono del empresario una fotografía del sobre, en la que figuraban como remitente Manuel Quevedo, entonces presidente de PDVSA, y como destinataria Rodríguez, que en 2020 era vicepresidenta de Venezuela. La imagen también mostraba un sello de recepción de la Vicepresidencia fechado el 4 de febrero de ese año.

Aldama vinculó el documento con bonos o cupos de petróleo venezolano y afirmó ante la Justicia que la operación habría servido para canalizar fondos hacia el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y la Internacional Socialista. En marzo entregó el sobre original a la Audiencia Nacional, que investiga pagos en efectivo en el entorno del partido. La supuesta financiación es una hipótesis planteada por el empresario.

Ads

Los abogados de Rodríguez sostienen que su clienta desconocía la existencia del documento y que jamás se lo entregó a Aldama. También señalan que el sello no identifica al empresario como destinatario y cuestionan que pueda reconstruirse el recorrido del sobre a partir de la documentación conocida. Según su defensa, Rodríguez no está investigada en la causa sobre los pagos en efectivo.

Ads