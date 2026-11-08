El tiroteo ocurrido en la plaza del Mercado de Cracovia dejó escenas de terror entre quienes se encontraban en el centro de la ciudad. Mientras la investigación avanza, los testimonios de turistas que presenciaron el ataque reconstruyen los momentos de desconcierto y desesperación que siguieron a los primeros disparos.

Ads

Ruby Catherine Warren, una joven británica que visitaba Cracovia durante el fin de semana, contó que estaba junto a sus amigos cuando escucharon las detonaciones.

“Estábamos en la calle principal de Cracovia cuando oímos disparos. Les grité a mis amigos que corrieran y todos corrimos por nuestras vidas”, relató a la BBC.

Sin saber dónde estaba el atacante ni si había más de uno, el grupo siguió corriendo hasta encontrar refugio en un hotel. Según contó, el personal del establecimiento inicialmente no comprendía lo que ocurría y les pidió que se retiraran. Finalmente, lograron explicar la situación y permanecer allí. Unos 15 minutos después pudieron tomar un taxi para regresar a su alojamiento.

Puede interesarte

Otro de los testimonios fue el de Tom Brook, un turista de Yorkshire, Inglaterra, que se encontraba dentro de un local de McDonald's cercano a la plaza cuando escuchó varios disparos y vio a personas correr para ponerse a salvo.

Ads

Al salir, observó que el conductor de un tranvía que había recibido disparos les indicaba a los pasajeros que descendieran. Luego, al acercarse a la plaza, vio a paramédicos asistiendo a una persona y a otro cuerpo cubierto con mantas térmicas.

“Seguí viendo personas que habían recibido disparos”, contó. También recordó que la Policía ordenó a quienes estaban en el lugar que se retira

Fuente: BBC

Ads