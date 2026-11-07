Una tarde de terror se vivió este sábado en la ciudad polaca de Cracovia, donde un hombre armado disparó indiscriminadamente contra transeúntes y turistas que se encontraban en una de las plazas más concurridas del país. El ataque provocó al menos cinco muertes y dejó más de una decena de heridos, según los primeros informes oficiales.

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El episodio ocurrió alrededor de las 15, hora local, en la Plaza del Mercado Principal, uno de los principales atractivos turísticos de la ciudad. De acuerdo con la reconstrucción inicial, el agresor ingresó al sector a bordo de un vehículo y comenzó a efectuar disparos contra las personas que caminaban por el lugar.

La situación desató escenas de desesperación. Numerosos visitantes buscaron refugio en comercios cercanos, mientras otros intentaron alejarse de la zona ante el sonido de las detonaciones. En pocos minutos, el centro histórico quedó rodeado de patrulleros, ambulancias y efectivos de seguridad.

La Policía desplegó un operativo para localizar al responsable, quien intentó escapar después de cometer el ataque. Durante la intervención, los agentes dispararon contra el sospechoso, lograron reducirlo y posteriormente fue trasladado a un hospital bajo custodia.

Según los reportes de medios locales, el hombre vestía indumentaria de estilo militar y llevaba un arma larga. Además, las fuerzas de seguridad encontraron otras armas y municiones dentro del automóvil utilizado durante el episodio.

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Los equipos médicos trabajaron en la asistencia de las víctimas y el traslado de los heridos a distintos centros de salud. Entre las personas alcanzadas por los disparos también se encontrarían efectivos policiales que participaron del procedimiento.

El primer ministro de Polonia, Donald Tusk, manifestó su preocupación por lo sucedido y confirmó que mantiene contacto permanente con el Ministerio del Interior para seguir el desarrollo de la investigación. Las autoridades buscan determinar qué motivó al atacante y reconstruir sus movimientos previos.

Por su parte, el presidente Karol Nawrocki expresó su solidaridad con los familiares de las víctimas y reclamó que se esclarezcan las circunstancias del episodio.

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El ataque generó una fuerte conmoción en Cracovia, una ciudad reconocida internacionalmente por su patrimonio histórico y cultural, que recibe millones de visitantes cada año. Su plaza principal concentra restaurantes, comercios, edificios históricos y una intensa actividad turística.

Tras el tiroteo, las autoridades restringieron el acceso al sector y recomendaron a residentes y visitantes evitar las inmediaciones mientras continuaban las tareas de investigación.

Aunque los primeros reportes confirmaron cinco víctimas fatales, el balance permanecía sujeto a actualizaciones debido a la gravedad de algunos heridos. Por el momento, los investigadores no habían establecido públicamente un móvil definitivo para el ataque.

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