Polonia derribó tres drones rusos que ingresaron en su espacio aéreo
Tres de los aparatos fueron derribados por las defensas conjuntas de Polonia y la OTAN, en lo que Varsovia calificó como un acto de agresión “sin precedentes”.
Tres de los aparatos fueron derribados por las defensas conjuntas de Polonia y la OTAN, en lo que Varsovia calificó como un acto de agresión “sin precedentes”.
El vicecanciller polaco, Marcin Bosacki, aseguró que mira con optimismo el futuro de la relación bilateral. Pidió “no premiar” a Putin por la negociación sobre Ucrania.
La Selección Argentina de Medio Maratón pasó exitosamente las pruebas de COVID en Polonia y están listos para afrontar el próximo 17 de octubre el Mundial de la especialidad.