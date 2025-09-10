El gobierno polaco denunció este miércoles que al menos 19 drones rusos cruzaron su frontera durante la madrugada, en el marco de un ataque aéreo contra Ucrania.

El primer ministro Donald Tusk encabezó una reunión de urgencia de la Asamblea de Seguridad Nacional y advirtió que se trata “probablemente de una provocación a gran escala”. El incidente obligó además al cierre temporal de cuatro aeropuertos, entre ellos el de Varsovia, que ya retomaron su actividad esta mañana.

Polonia activó el artículo 4 del Tratado del Atlántico Norte, que convoca de inmediato al Consejo del Atlántico Norte para analizar medidas conjuntas. Se trata de un paso clave, ya que la OTAN se rige por el principio de defensa colectiva: un ataque contra uno de sus miembros se considera un ataque contra todos.

La jefa de política exterior de la Unión Europea, Kaja Kallas, describió la incursión como “la violación más grave del espacio aéreo europeo por parte de Rusia desde el inicio de la guerra”. En paralelo, las fuerzas polacas elevaron al máximo su nivel de alerta en los sistemas de defensa aérea y radares de reconocimiento.

El Comando Operacional informó que el cruce de drones coincidió con una ofensiva masiva rusa contra Ucrania, lo que refuerza la sospecha de una escalada deliberada. Varsovia busca ahora el respaldo internacional para contener un escenario que podría tensar aún más el conflicto en el este europeo.

Desde Moscú no hubo, por el momento, una respuesta oficial a la denuncia de Polonia. Mientras tanto, la comunidad internacional sigue de cerca la evolución de un episodio que amenaza con abrir un nuevo frente en la guerra.

Fuente: TN