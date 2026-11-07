El Ministerio Público de Paraguay ordenó la detención del destituido presidente Santiago Peña y del ex presidente del Banco Central del Paraguay, Carlos Dagoberto Carvallo, en el marco de una investigación penal relacionada con el caso Ueno Bank. La medida fue dispuesta anoche y estableció distintas modalidades de detención para ambos ex funcionarios.

Ads

En el caso de Peña, la Fiscalía determinó que permanezca detenido en su domicilio hasta tanto sea puesto a disposición del Ministerio Público, en la sede de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción.

Puede interesarte

Además, se confirmó que el ex mandatario deberá presentarse a declarar hoy a las 11:00, en la sede del Ministerio Público Fiscal de Paraguay, donde se llevará adelante su indagatoria.

Por su parte, Carlos Dagoberto Carvallo deberá permanecer detenido en las dependencias que determine la Comandancia de la Policía Nacional.

La investigación judicial busca determinar las posibles responsabilidades de ambos ex funcionarios en las actuaciones vinculadas al caso Ueno Bank. Por el momento, las medidas dispuestas por la Fiscalía se enmarcan en el avance de la causa penal.

Ads

Ads