El papa León XIV inició este viernes su primera gira apostólica por América del Sur, con un recorrido que abarcará Uruguay, Argentina y Perú entre el 6 y el 17 de noviembre.



El avión papal despegó desde Roma con destino a Montevideo, donde comenzará una visita histórica que combinará actividades pastorales, encuentros políticos y reuniones con distintos sectores de la sociedad.

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El viaje contempla un recorrido de aproximadamente 30.000 kilómetros y 10 ciudades de los 3 países. Durante los 11 días, el Pontífice buscará transmitir sus principales posicionamientos sobre la defensa de los sectores más vulnerables, las desigualdades económicas, la paz entre los pueblos y los límites éticos de la inteligencia artificial.



La gira también tendrá un componente personal para León XIV, quien regresará a América Latina, una región en la que vivió durante varios años de su trayectoria religiosa.



La llegada a Montevideo está prevista para este viernes a las 16:30. Allí será recibido por el presidente uruguayo, Yamandú Orsi, en el marco de una agenda que incluye encuentros institucionales, actividades religiosas y reuniones con representantes de la sociedad civil.



Durante su estadía, el Papa también visitará Paysandú y Florida. Entre las actividades destacadas se encuentran una misa multitudinaria, un encuentro con el mundo educativo y una vigilia de oración en el Estadio Centenario.



El domingo 8 de noviembre, León XIV llegará a Buenos Aires, donde será recibido oficialmente por las autoridades nacionales y mantendrá un encuentro con el presidente Javier Milei.



Durante su estadía, que se extenderá hasta el miércoles 11, el Pontífice recorrerá Buenos Aires, Córdoba y Luján. La agenda incluye una misa en el Monumento de los Españoles, encuentros con representantes del mundo del trabajo, reuniones con referentes de distintas comunidades religiosas y una vigilia con jóvenes.

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También visitará el Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole y el Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires. Antes de partir hacia Perú, celebrará una misa en la plaza de la Basílica de Nuestra Señora de Luján.



La tercera etapa del recorrido será en Perú, país con el que León XIV mantiene un vínculo especial por su trayectoria pastoral y su experiencia como obispo de Chiclayo. Entre el 11 y el 17 de noviembre visitará Lima, Chiclayo, Cusco y Pucallpa. Allí tendrá reuniones con autoridades políticas y representantes de la Iglesia, además de encuentros con jóvenes, universitarios, comunidades religiosas y pueblos amazónicos.



El Pontífice inició un recorrido de fuerte significado religioso, social y diplomático, que tendrá a América del Sur como escenario de su primer gran acercamiento pastoral a la región.

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