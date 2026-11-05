El presidente de Paraguay, Santiago Peña, anunció este jueves su renuncia a la Presidencia de la República, en medio de una crisis política y financiera provocada por la intervención de Ueno Bank, una entidad vinculada a antiguos socios comerciales del mandatario. La noticia fue publicada por el diario paraguayo La Nación.

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La decisión se conoció mientras la Cámara de Diputados analizaba un pedido de juicio político impulsado por legisladores opositores y sectores disidentes del Partido Colorado. Los denunciantes cuestionan posibles conflictos de intereses, presuntas irregularidades en el manejo de fondos previsionales y responsabilidades institucionales relacionadas con la situación bancaria.

La crisis se profundizó después de que el Banco Central de Paraguay iniciara un proceso de resolución de Ueno Bank por problemas de solvencia. La medida afectó a millones de clientes, generó protestas en Asunción y provocó una creciente presión sobre el Gobierno.

En las horas previas al anuncio, el presidente del Congreso, Basilio Núñez, había reclamado públicamente la salida de Peña y advertido que, de no concretarse, acompañaría el procedimiento de juicio político.

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