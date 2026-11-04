El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, anunció que Carlos Cuerpo asumirá la gestión del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, tras aceptar la dimisión de Óscar Puente. El funcionario sumará esa responsabilidad a sus actuales funciones como vicepresidente y titular de Economía.

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La designación fue comunicada este miércoles durante una declaración institucional. Según explicó Sánchez, la medida será formalizada mediante un real decreto en una edición extraordinaria del Boletín Oficial del Estado y responde a la proximidad de las elecciones generales.

Puente anunció su renuncia el martes, después de responder durante cuatro horas preguntas de los grupos parlamentarios sobre el accidente ferroviario de Urda, en Toledo, en el que murieron 69 personas. También comunicó que no será candidato del PSOE en los comicios del 29 de noviembre.

Al explicar su decisión, el exministro sostuvo que no podía continuar al frente del área después de dos accidentes ferroviarios de extrema gravedad en menos de un año. Además de la tragedia de Urda, hizo referencia al siniestro de Adamuz, ocurrido en enero, que dejó 46 fallecidos.

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Puente fundamentó su salida en razones de responsabilidad política y respeto hacia las víctimas, independientemente de que existiera o no una responsabilidad directa en los hechos.

Durante su comparecencia, Sánchez defendió la gestión del ministro saliente y afirmó que aceptó su renuncia “con gratitud y con respeto”. Destacó que había dado explicaciones públicas y presentado respuestas ante las demandas de la sociedad.

Sobre Cuerpo, el presidente valoró su capacidad de gestión y su integridad, y expresó su confianza en que dará continuidad a las reformas iniciadas en Transportes.

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El nuevo responsable deberá atender las consecuencias del accidente de Urda, mientras mantiene sus competencias económicas. Sánchez aseguró que el Gobierno continuará trabajando para asistir a los afectados y recuperar la normalidad del servicio ferroviario de alta velocidad.